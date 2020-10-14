Участники протестов в Бишкеке требуют немедленной отставки президента

Участники акций протестов, которые вышли на улицы столицы Киргизии, требуют немедленной отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

До этого назначенный новый премьер-министр страны Садыр Жапаров выступил перед вышедшими на улицу с заявлением о том, что вопрос отставки главы государства будет рассмотрен в четверг, 15 октября.

Часть участников направилась к госрезиденции. При этом люди просят соотечественников не нарушать общественный порядок, чтобы не порочить репутацию Жапарова. Кроме того, были сформированы дружины, которые также следят за соблюдением спокойствия в городе.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий. После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

Основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров был утвержден в должности премьер-министра Киргизии, состав правительства он решил оставить прежним. Вместе с тем первый вице-спикер парламента Аида Касымалиева заявила о незаконности заседания и избрания главы правительства из-за отсутствия кворума и о необходимости проведения нового заседания.

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