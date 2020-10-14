Названа дата введения вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в гражданский оборот

Вакцину новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» планируется ввести в гражданский оборот в первый день 2021 года, говорится в данных государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава России.

«Срок введения в гражданский оборот — 1 января 2021 года», — говорится в реестре.

«ЭпиВакКорона» создана на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Это вторая вакцина от коронавируса, разработанная центром «Вектор». Она была зарегистрирована 14 октября. В инструкции к препарату говорится, что вакцину следует вводить двукратно внутримышечно с интервалом в 14-21 день. Укол делается верхнюю треть наружной поверхности плеча в область дельтовидной мышцы или в латеральную широкую мышцу бедра. Отмечается, что препарат следует применять с осторожностью людям с хроническими заболеваниями печени и почек, при эпилепсии, инсультах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

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