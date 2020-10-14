Транспортные карты для учеников 1-5 классов разблокируют

Московские власти разблокируют транспортные карты для обучающихся с первого по пятый классы ребят. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

При этом бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Напомним, ученики 1-5 классов 19 октября возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении осенних школьных каникул в связи с обострением простудных заболеваний и увеличением числа новых выявленных случаев COVID-19.

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