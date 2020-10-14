Более 20 американских штатов фиксируют рекордный прирост случаев COVID-19

Средний недельный прирост новых случаев заражения коронавирусом достиг рекордных значений более чем в 20 американских штатах, сообщает The Washington Post.

При этом более половины этих штатов зафиксировали рекордный суточный прирост во вторник, 13 октября, отмечает издание.

В частности, резкий рост числа новых случаев зарегистрирован в штатах Среднего Запада, таких как Висконсин, Иллинойс, Индиана и Огайо. Кроме того, о рекордах сообщают более западные штаты, такие как Колорадо, Айдахо, Северная и Южная Дакота, где заболеваемость постепенно растет в течение последних недель.

США занимают первое место в мире по уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,8 млн случаев заболевания, из них более 215 тысяч – с летальным исходом.

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