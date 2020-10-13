В Берлине зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Берлине обновило рекорд с начала пандемии — более 700 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные городских властей.

Так, по сравнению с прошедшим днем, прирост числа заболевших в городе вырос более чем в 2,5 раза — с 252 до 706.

Всего с начала пандемии в Берлине коронавирусом заразились 18 327 человек, на 100 тыс. жителей города в среднем приходится около 72 случаев заболевания за сутки.

Общее число заражений COVID-19 в Германии, в свою очередь, возросло до 329 453.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

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