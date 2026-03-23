В Минобороны РФ рассказали об ударах по объектам, используемым в интересах ВСУ

Вооруженные силы РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что целями для ударов также стали места сборки и запуска дронов ВСУ. Атакам подверглись и пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 147 районах.

Кроме того, в Минобороны РФ отчитались о работе сил противовоздушной обороны (ПВО). По данным министерства, за прошедшие сутки они сбили 526 украинских беспилотников самолетного типа и перехватили восемь управляемых авиационных бомб.

Ранее российский истребитель из засады атаковал самолет ВСУ.