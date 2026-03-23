Более 10 человек пострадали в результате ЧП в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке

ABC News: в Нью-Йорке после ЧП в аэропорту госпитализировали 13 человек
В аэропорту Ла-Гуардия, расположенном в Нью-Йорке, в результате столкновения самолета с пожарной машиной пострадали 13 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News, сославшись на официальные лица.

По информации журналистов, госпитализация потребовалась 11 пассажирам и двум сотрудникам служб экстренного реагирования. Какого рода травмы были диагностированы у пострадавших, в материале не уточняется.

ЧП в аэропорту Ла-Гуардия произошло 23 марта. На взлетно-посадочной полосе столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ-900 и пожарная машина, в результате чего два пилота воздушного судна получили несовместимые с жизнью травмы.

В связи с инцидентом аэропорт временно закрыли. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Специалистам предстоит установить причины и все обстоятельства случившегося.

20 марта в Коломне в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Информация о ЧП поступила в экстренные службы примерно в 15:40 мск. В региональном управлении МЧС России сообщили, что двух человек спасти не удалось.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на жилые дома.

 
