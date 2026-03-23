Россияне упали в океан с высоты 50 метров во время полета на парашюте в Таиланде

EcoSpace/Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы упали в океан с высоты 50 метров во время полета на парашюте в Таиланде. Пара чудом выжила, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, инцидент произошел на одном из пляжей Пхукета. Супруги из Петербурга решили исполнить мечту девушки и заняться парасейлингом (от англ. parasailing — «парашютный полет») на закате. Пара полетела втроем — вместе с инструктором.

В какой-то момент полет пошел не по плану. Девушка почувствовала, как трос, привязанный к парашюту, резко дернулся. Они начали быстро терять скорость и падать. Через считанные секунды люди оказались в воде.

Туристка рассказала, что во время падения инструктор-таец пытался увести парашют в сторону, чтобы купол не накрыл их сверху. Девушка выплыла сама, нахлебавшись воды. Ее мужа спасли тайцы, которые в этот момент проплывали рядом на гидроцикле.

Россияне обратились к организатору полетов с претензией, но он лишь предложил им полетать второй раз бесплатно. Причину крушения парашюта туристам не объяснили. Они сами предположили, что либо у катера закончилось топливо, либо он сломался, в связи с чем прикрепленный к нему парашют потерял скорость и упал.

Ранее стало известно, в какой стране российские туристы чаще всего получают травмы.

 
Теперь вы знаете
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
