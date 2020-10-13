Российский врач считает, что коронавирус может стать сезонной инфекцией

Российский врач и сенатор Сергей Леонов заявил, что остановить пандемию коронавируса пока не удается, а сама инфекция может приобрести сезонный характер, сообщает РИА «Новости».

«С коронавирусной инфекцией мы пока не справились. Вопрос в том, будет ли прививка от COVID препятствовать заболеванию. Это пока не известно», — сказал сенатор.

По словам Леонова, ученые с самого начала пандемии предупреждали, что инфекция может стать постоянным спутником человечества, приобретая сезонную форму.

Он добавил, что во время второй волны заболевания фиксируется большее число инфицированных, чем в первой. Это, однако, может быть связано с увеличением охвата тестирования.

На сегодняшний день с начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших COVID-19, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с коронавирусом.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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