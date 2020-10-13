Магазин в Нижнем Тагиле несколько раз выдал «в аренду» одноразовую маску

Роспотребнадзор проверит информацию, согласно которой продуктовый магазин в Нижнем Тагиле предоставляет покупателям в аренду одну и ту же одноразовую медицинскую маску. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Ранее в соцсетях житель города сообщил, что на кассе магазина ему предоставили одноразовую маску, но после совершения покупки попросили ее вернуть. Он утверждает, что эту же маску продавец предложил позже другим покупателям.

«Нижнетагильскому территориальному отделу управления Роспотребнадзора дано поручение проверить появившуюся информацию», — уточнили в ведомстве.

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