Попова не видит смысла в локдауне из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет никакого смысла в приостановке работы предприятий из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — говорится в сообщении.

В общей сложности в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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