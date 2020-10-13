Московские врачи вылечили еще 1750 пациентов от COVID-19

Врачи в Москве вылечили еще 1750 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общее количество выздоровевших в городе достигло 264 500.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Согласно последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала эпидемии зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

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