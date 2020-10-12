Источник: нижегородский стрелок готовился к преступлению заранее

Мужчина, подозреваемый в убийстве четырех человек в Нижегородской области, готовился к преступлению заранее, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, молодой человек готовился к преступлению заранее, для этого он оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад — 17 сентября», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.

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