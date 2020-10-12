Раскрыта личность расстрелявшего автобусную остановку в Нижегородской области

В стрельбе по автобусной остановке в Нижегородской области подозревается 18-летний Данила Монахов, передает Telegram-канал Mash.

Как стало известно ранее, поиск молодого человека уже ведется. Канал со ссылкой на полицию региона сообщает, что на стрелка также разослали ориентировку.

По данным правоохранительных органов, у него при себе имеется два ружья.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большие Орлы в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. После этого преступник сбежал в лес.

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