В Москве еще 1131 пациент вылечился от коронавируса

За сутки в Москве выписался 1131 пациент, выздоровевший после заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 262 750 человек.

По последним данным в Москве больше всего в РФ зарегистрировано заразившихся коронавирусом 330,4 тыс. человек, скончались с начала пандемии 5,5 тыс. человек. За прошлые сутки в России выявлено 13 634 человека с COVID-19. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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