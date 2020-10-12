В Иркутской области заключенный сбежал из колонии

В Иркутской области разыскивают 26-летнего заключенного, сбежавшего из колонии-поселения №20 города Усть-Кута. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД региона.

Отмечается, что Денис Чернышов отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Какого именно, не указывается.

В ведомстве отметили, что о побеге мужчины стало известно 10 октября.

В настоящее время проводятся комплексные меры по его поимке.

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