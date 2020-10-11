Вирусолог оценил шансы России по выходу на плато по COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, через сколько Россия сможет выйти на плато по коронавирусу. Об этом он заявил «Вечерней Москве».

По его словам, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может установиться через неделю. Он добавил, что после этого произойдет выход на плато.

«Дело в том, что это новое заболевание и возможны сюрпризы. По общей логике — да, плато и спад в те сроки могут быть», — отметил Аграновский.

Кроме того, вирусолог напомнил, что в осенний период иммунитет у людей понижается. Специалист подчеркнул, что коронавирус является не погодной, а сезонной инфекцией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».