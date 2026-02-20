Водитель новосибирской маршрутки напал на подростка из-за сбоя платежа

Размер шрифта
Водитель маршрутки применил силу к подростку из-за сбоя платежа в Новосибирске
Shutterstock

В Новосибирске водителя маршрутки обвинили в нападении на подростка. Об этом стало известно kp.ru.

Конфликт между водителем и несовершеннолетним пассажиром произошел в новосибирской маршрутке. По предварительным данным, у подростка, пытавшегося оплатить проезд банковской картой, не сразу прошел платеж.

При этом терминал якобы показал, что на карте у школьника нет денег вовсе. Это разозлило водителя, который решил силой выгнать мальчика из салона.

«Водитель начал выталкивать мальчика из маршрутки, тот вцепился за стенку возле сидений. Мужчина не смог его вытолкнуть и ударил по лицу», — сообщил инсайдер.

После инцидента выяснилось, что оплата все же прошла. В полиции уже знают о произошедшем, ведется проверка. Перевозчик, обслуживающий маршрут, начал внутреннее расследование.

«В случае подтверждения применения физической силы в отношении подростка водителю грозит дисциплинарное взыскание и увольнение», — заявили в транспортной компании.

Ранее водитель ульяновской маршрутки избил пассажира, оплатившего проезд мятой купюрой.
 
