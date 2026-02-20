В Японии появится подразделение космических операций сил самообороны

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что военно-воздушные силы самообороны будут модифицированы в воздушно-космические силы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Военно-воздушные силы самообороны будут преобразованы в воздушно-космические силы самообороны. Вместе с этим будет создано новое подразделение космических операций», — сказала глава правительства.

До этого Такаити рассказала, что Япония собирается работать над укреплением потенциала в области безопасности и разведки. По ее словам, власти Японии планируют «совершенствовать возможности страны в области анализа разведданных, предотвращения кризисов, создать систему защиты национальных интересов».

В конце октября прошлого года премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Ранее Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике.