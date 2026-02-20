Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Задержанный в Стамбуле журналист Лучиди покинул Турцию

РИА Новости: итальянский журналист Лучиди после задержания покинул Турцию
Telegram-канал Andrea_lucidi

Итальянский журналист Андреа Лучиди, ранее задержанный в Стамбуле, покинул Турцию вместе с другими членами делегации. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

По данным агентства, Лучиди задержали накануне его участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме освещения конфликта на Украине. Как сообщили в МИД Италии, Лучиди, ранее работавший в Донбассе, был задержан в Турции. Между тем в пятницу в 18:00 мск в Нью-Йорке запланировано неформальное заседание СБ ООН, созванное Россией.

Тема встречи — «Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта». В рамках заседания планируется обсудить роль западных и украинских СМИ в формировании восприятия украинского кризиса.

Как уточнили в российской миссии, предполагается рассмотреть, каким образом освещение ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, понимание причин кризиса и возможности его дипломатического урегулирования. С докладами должны выступить норвежский политолог Гленн Дисен и Андреа Лучиди.

О задержании Лучиди стало известно 19 февраля. Как писала газета Corriere della Sera, он был задержан с другими иностранным журналистами и отправлен в центр экспатриации.

В конце января Лучиди, проживающий в России с 2022 года, получил российское гражданство.

Ранее посол рассказал о мудрой позиции Италии в отношении РФ.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!