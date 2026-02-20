Итальянский журналист Андреа Лучиди, ранее задержанный в Стамбуле, покинул Турцию вместе с другими членами делегации. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

По данным агентства, Лучиди задержали накануне его участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме освещения конфликта на Украине. Как сообщили в МИД Италии, Лучиди, ранее работавший в Донбассе, был задержан в Турции. Между тем в пятницу в 18:00 мск в Нью-Йорке запланировано неформальное заседание СБ ООН, созванное Россией.

Тема встречи — «Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта». В рамках заседания планируется обсудить роль западных и украинских СМИ в формировании восприятия украинского кризиса.

Как уточнили в российской миссии, предполагается рассмотреть, каким образом освещение ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, понимание причин кризиса и возможности его дипломатического урегулирования. С докладами должны выступить норвежский политолог Гленн Дисен и Андреа Лучиди.

О задержании Лучиди стало известно 19 февраля. Как писала газета Corriere della Sera, он был задержан с другими иностранным журналистами и отправлен в центр экспатриации.

В конце января Лучиди, проживающий в России с 2022 года, получил российское гражданство.

Ранее посол рассказал о мудрой позиции Италии в отношении РФ.