Названо условие для доллара по 90 рублей

Курс доллара вернется к 85–90 рублям при ключевой ставке 12%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Рубль сейчас находится под влиянием нескольких факторов (геополитическая напряженность, санкции, сезонность, соотношение экспорта и импорта, а также относительно низкие цены на нефть и высокие на драгоценные металлы). Ключевая ставка тоже влияет, но небольших изменений (0,5–1 процентный пункт) ставки недостаточно для этого. Чем ниже будет ключевая ставка, тем будет ниже курс рубля, но эта зависимость не является прямой. Если ключевая ставка в конце года достигнет уровня 12%, вполне можно ожидать перетока ликвидности и доллара по 85–90 рублей», — отметил Суетин.

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 15,5%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным Investing.com, 17 февраля курс доллара превышал 76,7 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел примерно на 2%. Курс американской валюты слабо отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., поскольку оно было заложено в прогнозе финансового рынка.

