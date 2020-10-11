В России выявили рекордное число случаев коронавируса за все время пандемии

В России за минувшие сутки выявили 13 634 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за сутки выздоровели 4 240 человек, 149 скончались.

Всего в стране зафиксировано 1 298 718 случаев заражения, вылечились 1 020 422 пациента, умерли 22 597.

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