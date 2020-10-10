В Москве скончались еще 35 пациентов с коронавирусом, пишет оперштаб.

«В Москве за сутки скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 5 595 пациентов. Число заражений достигло 325 917, выздоровлений — 260 433.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, почти 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Руководитель столичного Дептранса заразился коронавирусом

— РБК: московские театры введут ограничения из-за COVID-19

— В московских магазинах выявили больше 90 нарушителей масочного режима