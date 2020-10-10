У острова Пасхи произошло землетрясение

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Землятресение магнитудой 5,9 произошло у острова Пасхи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на морскую океанографическую службу Вооруженных сил Чили.

Отмечается, что толчки произошли в 10.15 утра (16.15 мск). Очаг залегал в 318 километрах к юго-западу от острова Пасхи.

Служба уточнила, что землетрясение не вызовет цунами.

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