У острова Пасхи произошло землетрясение
Карина Казанцева
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Землятресение магнитудой 5,9 произошло у острова Пасхи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на морскую океанографическую службу Вооруженных сил Чили.
Отмечается, что толчки произошли в 10.15 утра (16.15 мск). Очаг залегал в 318 километрах к юго-западу от острова Пасхи.
Служба уточнила, что землетрясение не вызовет цунами.
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