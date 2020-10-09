Названа предварительная причина массового отравления детей в Махачкале

Вспышка острой кишечной инфекции среди детей в Махачкале, по предварительным данным Роспотребнадзора, может быть связана с употреблением молочных продуктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.

«Путь передачи инфекции, предположительно, пищевой. Большинство родителей отмечают связь с приемом молочных продуктов», — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что премьер-министр Дагестана Артем Здунов поручил профильным руководителям разобраться с ситуацией и принять соответствующие экстренные меры. Для данных целей будет создана специальная рабочая группа при санитарно-противоэпидемической комиссии правительства республики.

За последние сутки в Махачкале 42 ребенка были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, из них 36 поступили из дошкольных образовательных учреждений. Тяжесть состояния детей оценивается как средняя. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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