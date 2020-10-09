В Словакии третий день подряд коронавирусом заражается рекордное число человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местный минздрав.

«За последние сутки в Словакии прибавилось 1184 больных COVID-19, это крупнейший суточный показатель с начала пандемии», — говорится в сообщении.

Днем ранее выявили 1037, 7 октября — 877 случаев. Всего в Словакии заразились 16 910, выздоровели 5452, скончались 57 пациентов.

9 октября власти объявили, что медикам начнут помогать военные. Они будут следить за порядком, помогать медсестрам и водителям. С 1 октября в Словакии действует режим чрезвычайной ситуации.

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