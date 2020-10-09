РБК: в Москве могут закрыть ночные клубы, бары и караоке

В мэрии Москвы начали обсуждать план, включающий в себя закрытие для посетителей ночных клубов, баров и караоке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечается, это связано с тем, что в данных заведениях наблюдается большое скопление людей, несмотря на серьезную ситуацию с COVID-19 в городе. При этом о закрытии ресторанов и кафе речи пока нет.

По словам источника, в настоящий момент реализация таких ограничительных мер только обдумывается, поскольку многие заведения в столице имеют совмещенный характер.

В мэрии и в департаменте торговли и услуг Москвы данные сведения пока не прокомментировали.

Согласно последним данным, с момента начала пандемии в России зарегистрировали 1 272 238 случаев COVID-19, при этом 1 009 421 пациент выздоровел, 22 257 скончались.

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