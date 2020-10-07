Губернатор Камчатки заявил, что в пробах воды из Авачинского залива не нашли гептил

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в пробах с мест загрязнения воды в регионе не был выявлен ядовитый компонент ракетного топлива — гептил. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что именно утечка гептила стала причиной гибели морских животных и травмирования людей в прибрежной зоне Авачинского залива Камчатского края.

«Гептил не был обнаружен. По всем остальным [веществам] просто невозможно озвучивать, потому что это огромный перечень», — подчеркнул глава региона.

Он также подтвердил, что в воде действительно превышена концентрация некоторых веществ, однако, по мнению ученых, это не могло привести к ЧП.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.

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