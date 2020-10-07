Еще 1262 пациента выздоровели после заражения COVID-19 в Москве

В Москве еще 1262 человека выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

В общей сложности в городе от инфекции вылечились 256 362 пациента.

Ранее Ракова сообщила, что рост числа новых случаев коронавируса в Москве происходит из-за «тотального несоблюдения масочного режима».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ракова назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве

— Число случаев COVID-19 в мире превысило 36 млн

— Инфекционист предупредил о росте случаев COVID-19 в РФ в ближайшие недели