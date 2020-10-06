В Кремле пока нет информации об отчете ОЗХО по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией об отчете ОЗХО, где утверждается, что в крови Алексея Навального обнаружены следы отравляющих веществ. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы не располагаем такой информацией», — сказал Песков.

По его словам, необходимо какое-то время, чтобы информация была передана по дипканалам.

Ранее 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах основателя ФБК Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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