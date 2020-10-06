Вирусологи обнаружили полезное свойство коронавируса
Елизавета Мележенкова
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Исследователи из Университета Аризоны обнаружили, что коронавирус способен облегчать боль. Об этом сообщает журнал Pain.
Ученые предположили, что такое действие оказывает S-белок, отвечающий за проникновение SARS-CoV-2 в клетки организма. Так, он подавляет передачу сигналов, отвечающих за появление болевых ощущений.
Кроме того, слияние оказывает связанный с ростом эндотелия сосудов А нейропилин-1. Именно его связь с S-белком дает обезболивающий эффект, считают специалисты.
В России с начала пандемии коронавируса COVID-19 заразились 1,23 млн граждан, при этом 988 576 пациентов выздоровели, а 21 663 человека скончались.
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