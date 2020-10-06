Медведев призвал рассказать общественности о ситуации на Камчатке

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал проинформировать общественность о сложившейся на Камчатке экологической ситуации и ее причинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно разобраться досконально, что и как случилось, каковы причины этого, ну и проинформировать всех, кого это затрагивает, естественно, проинформировать общественность. Мы сегодня на эту тему как раз с министром природных ресурсов тоже говорили», — сказал Медведев.

Ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе. Специалисты гидрометеослужбы выявили там превышение содержания фенола и нефтепродуктов.

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