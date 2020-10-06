Школьникам и пенсионерам временно ограничат льготный проезд

В Москве социальные карты пенсионеров и школьников будут временно приостановлены. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно документу, для учащихся в образовательных организациях ограничение будет действовать с 9 октября по 18 октября 2020 года.

Для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания из перечня депздрава Москвы, ограничение будет действовать с 9 октября по 28 октября 2020 года.

Ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице критичной.

На фоне роста числа заболеваемости в городе ввели домашний режим для граждан старше 65 лет, продлили школьные каникулы и обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников.

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