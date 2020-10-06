Москва вышла к пиковым значениям середины весны по COVID-19

Москва уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА «Новости»

По ее словам, во вторник, 6 октября, в городе зафиксированы два негативных антирекорда. Было зафиксировано 4 тыс. случаев COVID-19. За минувшие сутки госпитализировали свыше 1 тыс. заразившихся, болеющих в средней степени или тяжело.

«Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — отметила заммэра.

Она также призвала людей из группы риска оставаться дома, а всех горожан соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Согласно последним данным, в Москве зафиксировали 311,5 тыс. заболевших, 255,1 тыс. выздоровевших и 5,4 тыс. умерших.

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