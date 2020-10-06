Путин назвал среднюю продолжительность жизни в России

Президент России Владимир Путин положительно оценил достигнутые показатели по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 лет, это хороший показатель», — отметил российский лидер.

В сентябре текущего года Финансовый университет при правительстве РФ сообщил, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет 46,5 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России