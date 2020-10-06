Путин назвал среднюю продолжительность жизни в России
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин положительно оценил достигнутые показатели по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Об этом сообщает ТАСС.
«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 лет, это хороший показатель», — отметил российский лидер.
В сентябре текущего года Финансовый университет при правительстве РФ сообщил, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет 46,5 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названа средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России