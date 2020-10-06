В Москве подтверждено еще 4082 случая коронавируса

В столице выявили 4082 новых случая коронавируса за сутки, сообщил оперативный штаб Москвы.

Всего было госпитализировано за 24 часа 1049 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 253 человека.

По данным штаба, больше всего новых случаев заражения (41,2%) было среди людей 18-45 лет.

Выздоровели после заражения еще 1 156 человек за сутки, скончался 31 человек.

Всего на сегодняшний день в столице зафиксировали 311,5 тыс. заболевших, 255,1 тыс. выздоровевших и 5,4 тыс. умерших.

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