В Москве подтверждено еще 4082 случая коронавируса
Дарья Тарасенко
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В столице выявили 4082 новых случая коронавируса за сутки, сообщил оперативный штаб Москвы.
Всего было госпитализировано за 24 часа 1049 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 253 человека.
По данным штаба, больше всего новых случаев заражения (41,2%) было среди людей 18-45 лет.
Выздоровели после заражения еще 1 156 человек за сутки, скончался 31 человек.
Всего на сегодняшний день в столице зафиксировали 311,5 тыс. заболевших, 255,1 тыс. выздоровевших и 5,4 тыс. умерших.
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