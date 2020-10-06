МРОТ будет превышать прожиточный минимум с 2021 года в России

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России по новой методике расчета сумма МРОТ будет превышать сумму прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения», — сказал Котяков.

По словам Котякова, это один из инструментов борьбы с бедностью.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил Котякову письмо с предложением доплачивать МРОТ к зарплате пенсионеров, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организации при введении новых антикоронавирусных ограничений.

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