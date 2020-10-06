Военнослужащего РФ и его брата подозревают в госизмене

ФСБ РФ задержала в Смоленске и Пскове российского военнослужащего и его брата, подозреваемых в передаче эстонским спецслужбам сведений, содержащих гостайну. Об этом сообщает ТАСС.

Им инкриминируется ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Подозреваемые могут на 20 лет лишиться свободы.

Отмечается, что брат задержанного военного постоянно проживает в Эстонии.

Кроме того, ФСБ опубликовала видеозапись задержания подозреваемых.

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