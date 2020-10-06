Минтруду предложили доплачивать работающим пенсионерам

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением доплачивать МРОТ к зарплате пенсионеров, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организации при введении новых антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщает RT.

Хамзаев подчеркнул, что пенсионеры продолжают пользоваться общественным транспортом, контактировать с другими людьми и работать.

«Просим вас рассмотреть целесообразность введения мер дополнительной финансовой поддержки данной группы граждан, а именно предусмотреть доплату в размере МРОТ к заработной плате работающим пенсионерам, которые не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форме», — говорится в письме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Саратове приставы обнаружили подпольный дом престарелых

— Составлен рейтинг стран для благополучной жизни на пенсии

— На Украине могут отменить пенсии в будущем