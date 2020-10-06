Один человек погиб и 590 пострадали в столкновениях в Киргизии

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По словам представителя ведомства, 439 человек после оказания первой помощи были направлены на амбулаторное лечение, 150 — госпитализированы. 13 пострадавших находятся в реанимации. Один пострадавший скончался.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведение повторных выборов. Для разгона манифестантов милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО, а также бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова из колонии.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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