Митингующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО
Участники проходящей в столице Киргизии акции несогласных с итогами парламентских выборов освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО, передает РИА «Новости».
Политик вышел на свободу после переговоров группы демонстрантов с руководством Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Ранее протестующие захватили здание парламента. После этого они прорвались на территорию ГКНБ и потребовали выпустить Атамбаева. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО ГКНБ.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.
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