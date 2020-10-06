Митингующие в Бишкеке прорвались к СИЗО, где находится экс-президент Атамбаев

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Участники проходящей в столице Киргизии акции несогласных с итогами парламентских выборов сломали ворота Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и зашли на территорию, передает ТАСС.

Там сейчас находится бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится в СИЗО ГКНБ.

Ранее протестующие захватили здание парламента.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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