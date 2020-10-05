В Бишкеке милиция применила светошумовые гранаты против протестующих

В Бишкеке милиция начала разгонять протестующих против результатов парламентских выборов, применяя светошумовые гранаты, пишет РИА «Новости».

5 октября на центральной городской площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек, сторонников партий, не прошедших в парламент. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

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