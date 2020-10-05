Собянин призвал жителей Москвы соблюдать меры безопасности по борьбе с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать все меры безопасности для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы города во время открытия резервного коронавирусного госпиталя и обсерватора в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».
Он напомнил, что в связи с ростом числа инфицированных в Москве был введен домашний режим для хронических больных и людей старше 65 лет. С 5 октября перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную работу стал обязательным, а для школьников каникулы продлены до 18 октября.
Мэр подчеркнул, что необходимо соблюдать все требования, установленные санитарными врачами по специальному режиму борьбы с COVID-19.
«Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию, это очень важно. Прошу всех соблюдать установленные правила», — заявил градоначальник.
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