Собянин призвал жителей Москвы соблюдать меры безопасности по борьбе с COVID-19

Анна Светлова

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать все меры безопасности для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы города во время открытия резервного коронавирусного госпиталя и обсерватора в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

Он напомнил, что в связи с ростом числа инфицированных в Москве был введен домашний режим для хронических больных и людей старше 65 лет. С 5 октября перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную работу стал обязательным, а для школьников каникулы продлены до 18 октября.

Мэр подчеркнул, что необходимо соблюдать все требования, установленные санитарными врачами по специальному режиму борьбы с COVID-19.

«Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию, это очень важно. Прошу всех соблюдать установленные правила», — заявил градоначальник.

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