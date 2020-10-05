Полиция не обнаружила протоколов в отношении сына Фургала в базах данных
В базах данных полиции протоколов в отношении сына арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антона в настоящий момент нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Кроме того, в Центральном районном суде Хабаровска заявили, что не получали документов на рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении молодого человека.
«Документов в отношении Антона Фургала в суд не поступало», — заявили там.
При этом представитель суда добавил, что дело может рассматриваться в другом суде.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Антона Фургала за призывы жителей региона участвовать в митингах.
Сергея Фургала обвиняют в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в его поддержку.
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