Все природные пожары в Ростовской области ликвидированы
Анна Светлова
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Все природные пожары, начавшиеся в Ростовской области 30 сентября, потушены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону.
Отмечается, что в субботу, 3 октября, в Каменском и Октябрьском сельских районах было зафиксировано шесть очагов огня. Все они были успешно ликвидированы.
4 октября в Ростовской области было выявлено свыше 80 возгораний травы и леса на площади свыше 11 тыс. кв.м, которые также потушили.
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