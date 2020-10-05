Кузнецова выступила за появление в школах экспертов по буллингу

Катерина Медведева

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что школы необходимо обеспечить экспертами и психологами, которые помогут в предотвращении детских конфликтов, а также в борьбе с травлей и буллингом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в России число психологов в школе за год увеличилось только на 4,8%, хотя запрос на них огромен.

«Работа психологов в образовательной организации должна быть выстроена должным образом, необходимы новые договоренности с министерством науки РФ, чтобы было понятно, какими темпами и когда мы можем обеспечить образовательные организации специалистами, психологами» — сказала Кузнецова.

Омбудсмены фиксируют рост числа обращений, связанных со школьными конфликтами, буллингом, низким уровнем квалификации работников по распознанию, профилактике и пресечению насилия.

«По данным центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, под воздействие буллинга попадают практически 100% учащихся. По данным другого исследования, 87% взрослых сталкивались с травлей, будучи детьми», — отмечает Кузнецова.

По ее мнению, в принимаемые меры профилактики школьных конфликтов недостаточны. Чтобы разрешить эту ситуацию омбудсмен предлагает внедрение действенных служб школьного примирения, увеличение числа психологов в школах и вовлечение семьи, которая также будет заниматься воспитательной работой.

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