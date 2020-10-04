В Армении задержаны подозреваемые в шпионаже иностранцы

Полина Рутковская

Служба национальной безопасности Армении задержала иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гражданство задержанных в сообщении не указано.

По данным службы, иностранцы получили доступ к информации о перемещении вооружения Армении, местонахождении воинских частей и о количестве участников мобилизации, объявленной в условиях военного положения.

Мобилизация и военное положение были объявлены в Армении в условиях обострения конфликта в Нагорном Карабахе.