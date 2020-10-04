Назван самый опасный предмет во время пандемии COVID-19

Самым опасным предметом во время пандемии новой коронавирусной инфекции является неправильно используемая маска, заявила врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней газетой».

Многие люди носят одну и ту же маску по 10-15 дней или дольше, отметила врач. При этом, снимая маску, такие люди дотрагиваются до ее внешней стороны, после чего касаются руками лица. В таком случае маска становится опасной, подчеркнула эксперт.

Она добавила, что использовать маску нужно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В частности, одну и ту же повязку нельзя носить дольше двух часов, после чего ее нужно аккуратно снять, не касаясь внешней стороны. Выбрасывать использованную маску следует в герметично закрытом пакете.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ситуация стабилизировалась»: Собянин рассказал о пандемии

— В России впервые с июля за неделю от коронавируса умерли больше тысячи человек

— Вирусолог ожидает сохранения введенных из-за коронавируса мер еще на несколько лет