В Москве в воскресенье ожидается до +20°С

В Москве в воскресенье, 4 октября, ожидается до +20°С, переменная облачность, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +18...+20°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +6...+8°С. Ветер подует юго-восточный и южный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 759 мм ртутного столба, а ночью 758 мм.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.